Energia, Di Maio: “La prossima settimana un decreto per calmierare gli aumenti” (Di giovedì 1 settembre 2022) ROMA – “La prossima settimana in consiglio dei ministri arriverà il decreto bollette per calmierare l’aumento dei prezzi delle bollette. È un intervento necessario per supportare nell’immediato le nostre famiglie, ma bisogna lavorare per ottenere il tetto massimo al prezzo del gas, in modo da fermare le speculazioni russe e bloccare gli aumenti delle bollette anche nel lungo periodo”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico che aggiunge “come Impegno Civico, inoltre, proponiamo il decreto taglia bollette: per tutte le imprese lo Stato dovrà pagare l’80% delle bollette. O lo facciamo oppure molte imprese saranno costrette a licenziare o chiudere”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 settembre 2022) ROMA – “Lain consiglio dei ministri arriverà ilbollette perl’aumento dei prezzi delle bollette. È un intervento necessario per supportare nell’immediato le nostre famiglie, ma bisogna lavorare per ottenere il tetto massimo al prezzo del gas, in modo da fermare le speculazioni russe e bloccare glidelle bollette anche nel lungo periodo”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di, leader di Impegno Civico che aggiunge “come Impegno Civico, inoltre, proponiamo iltaglia bollette: per tutte le imprese lo Stato dovrà pagare l’80% delle bollette. O lo facciamo oppure molte imprese saranno costrette a licenziare o chiudere”. L'articolo L'Opinionista.

