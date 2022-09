Ecco il decreto razionamento: da ottobre un’ora e un grado in meno (Di giovedì 1 settembre 2022) L’Unione Europea ha già segnato la road map di quello che saà un vero e proprio lockdown energetico, in Italia un piano d’emergenza è pronto da tempo, ora arriva la conferma che l’autunno sarà a gas razionato. Direttamente dal ministro Cingolani, che fin dall’inizio della guerra in Ucraina segue da vicino l’emergenza energetica per conto del governo uscente di Mario Draghi. un’ora e un grado in meno Da ottobre i termosifoni saranno abbassati di un grado – da 20 a 19 – e tenuti accesi un’ora in meno al dì. E questo non varrà solo nelle case – per i riscaldamenti centralizzati – ma anche negli edifici pubblici. A confermarlo, a quanto apprende l’Adnkronos, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, nel corso dell’informativa sul piano di risparmio del gas ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 settembre 2022) L’Unione Europea ha già segnato la road map di quello che saà un vero e proprio lockdown energetico, in Italia un piano d’emergenza è pronto da tempo, ora arriva la conferma che l’autunno sarà a gas razionato. Direttamente dal ministro Cingolani, che fin dall’inizio della guerra in Ucraina segue da vicino l’emergenza energetica per conto del governo uscente di Mario Draghi.e uninDai termosifoni saranno abbassati di un– da 20 a 19 – e tenuti accesiinal dì. E questo non varrà solo nelle case – per i riscaldamenti centralizzati – ma anche negli edifici pubblici. A confermarlo, a quanto apprende l’Adnkronos, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, nel corso dell’informativa sul piano di risparmio del gas ...

