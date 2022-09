Denise Pipitone | lo straziante annuncio del padre dopo 18 anni

Leggi su tvzap

(Di giovedì 1 settembre 2022) Diciottofa avveniva la sparizione di. La bambina fu vista per l’ultima volta sul marciapiede accanto alla casa dei nonni.stava inseguendo un cuginetto, poi è scomparsa nel nulla e da allora non si hanno più notizie di lei. A distanza di, ilnaturale della bambina, Piero Pulizzi, si è lasciato andare ad unche ha fatto scendere le lacrime ai lettori. In questo articolo vi riportiamo le sue parole. (Continuala foto…), l’accusa assurda durante il processo: “Cosa fece Piera Maggio” La scomparsa diIl caso legato alla scomparsa diè uno dei più lunghi ...