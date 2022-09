CR7, il Napoli lascia…anzi raddoppia. Ronaldo-Osimhen insieme (Di giovedì 1 settembre 2022) “Un prestito secco senza la cessione di Victor Osimhen“. A scriverlo è il sito Fantacalcio.it, che riprede a sua volta una indiscrezione dei media spagnoli. Secondo il quotidiano sportivo Marca, infatti, Cristiano Ronaldo potrebbe sbarcare al Napoli nell’ultimo giorno utile di calciomercato. “L’attaccante portoghese starebbe continuando a spingere per lasciare il Manchester United e giocare la Champions League. L’unica opzione disponibile sarebbe rappresentata dal Napoli”, spiega Fantacalcio.it. A questo punto, se le voci fossero in queste ore confermate dai fatti, il Napoli non lascia (CR7) ma… raddoppia (con Ronaldo ed Osimhen insieme). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022) “Un prestito secco senza la cessione di Victor“. A scriverlo è il sito Fantacalcio.it, che riprede a sua volta una indiscrezione dei media spagnoli. Secondo il quotidiano sportivo Marca, infatti, Cristianopotrebbe sbarcare alnell’ultimo giorno utile di calciomercato. “L’attaccante portoghese starebbe continuando a spingere per lasciare il Manchester United e giocare la Champions League. L’unica opzione disponibile sarebbe rappresentata dal”, spiega Fantacalcio.it. A questo punto, se le voci fossero in queste ore confermate dai fatti, ilnon lascia (CR7) ma…(coned). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

