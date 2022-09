Brindisi, uccide l’ex compagna a colpi di fucile e si suicida (Di giovedì 1 settembre 2022) Tragedia a Brindisi, dove una donna di 47 anni, Giuseppina Fumarola, è stata uccisa a colpi di pistola questa mattina, 1 settembre, a Villa Castelli dal suo ex compagno 52enne, Vito Sussa. L’uomo poi si è suicidato impiccandosi nella propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, appena la donna è scesa dall’auto per entrare nella sartoria in cui era impiegata, intorno alle 7, Sussa le avrebbe sparato due colpi di fucile all’altezza del petto. L’omicida viveva a pochi metri dal luogo di lavoro della donna e le telecamere di videosorveglianza, acquisite dai carabinieri, avrebbero ripreso l’agguato. Purtroppo per Giuseppina non c’è stato nulla da fare. Il 52enne, muratore appassionato di caccia, ha poi raggiunto la sua abitazione e si è impiccato. Dalle prime indagini degli inquirenti, pare che il ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 settembre 2022) Tragedia a, dove una donna di 47 anni, Giuseppina Fumarola, è stata uccisa adi pistola questa mattina, 1 settembre, a Villa Castelli dal suo ex compagno 52enne, Vito Sussa. L’uomo poi si èto impiccandosi nella propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, appena la donna è scesa dall’auto per entrare nella sartoria in cui era impiegata, intorno alle 7, Sussa le avrebbe sparato duediall’altezza del petto. L’omicida viveva a pochi metri dal luogo di lavoro della donna e le telecamere di videosorveglianza, acquisite dai carabinieri, avrebbero ripreso l’agguato. Purtroppo per Giuseppina non c’è stato nulla da fare. Il 52enne, muratore appassionato di caccia, ha poi raggiunto la sua abitazione e si è impiccato. Dalle prime indagini degli inquirenti, pare che il ...

