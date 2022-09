Bonus 1000 euro lavoratori fragili: elenco degli esclusi dal sussidio (Di giovedì 1 settembre 2022) Il 30 novembre 2022 scade il termine per presentare in via telematica all’Inps le domande di accesso al Bonus 1000 euro lavoratori fragili, previsto dall’ultima legge di bilancio. La misura si concretizza in un’indennità una tantum pari a 1.000 euro destinata ai dipendenti privati che nel 2021 abbiano fruito della tutela prevista per i soggetti cosiddetti fragili, a norma dell’articolo 26, comma 2, del Decreto – legge “Cura Italia” (D.L. del 17 marzo 2020 numero 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 numero 27). L’indennità spetta al lavoratore cui sia stata riconosciuta una condizione di disabilità con connotazione di gravità o di rischio ed abbia, di conseguenza, presentato uno o più certificati di malattia nel 2021. Alla luce dei chiarimenti Inps comunicati con ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 1 settembre 2022) Il 30 novembre 2022 scade il termine per presentare in via telematica all’Inps le domande di accesso al, previsto dall’ultima legge di bilancio. La misura si concretizza in un’indennità una tantum pari a 1.000destinata ai dipendenti privati che nel 2021 abbiano fruito della tutela prevista per i soggetti cosiddetti, a norma dell’articolo 26, comma 2, del Decreto – legge “Cura Italia” (D.L. del 17 marzo 2020 numero 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 numero 27). L’indennità spetta al lavoratore cui sia stata riconosciuta una condizione di disabilità con connotazione di gravità o di rischio ed abbia, di conseguenza, presentato uno o più certificati di malattia nel 2021. Alla luce dei chiarimenti Inps comunicati con ...

thinkfree_carlo : RT @AvvocatoAtomico: Non entro nel merito di quali voci di spesa andrebbero riviste per trovare 5 miliardi, mi limito a considerare che nei… - Marchese_OC : RT @AvvocatoAtomico: Non entro nel merito di quali voci di spesa andrebbero riviste per trovare 5 miliardi, mi limito a considerare che nei… - PaoloMRCorti : RT @AvvocatoAtomico: Non entro nel merito di quali voci di spesa andrebbero riviste per trovare 5 miliardi, mi limito a considerare che nei… - SchwarzGuido : RT @AvvocatoAtomico: Non entro nel merito di quali voci di spesa andrebbero riviste per trovare 5 miliardi, mi limito a considerare che nei… - truuudetective : RT @AvvocatoAtomico: Non entro nel merito di quali voci di spesa andrebbero riviste per trovare 5 miliardi, mi limito a considerare che nei… -