Berlusconi prova a rassicurare i moderati e posta un video con il presidente del Ppe Weber: “Noi custodi di un governo europeista” (Di giovedì 1 settembre 2022) “Con il presidente Weber ho registrato una forte condivisione su tutti i temi di attualità che abbiamo trattato e per questo sento molto vicino il suo personale sostegno e quello del Partito Popolare europeo a Forza Italia che lo rappresenta orgogliosamente in Italia”. Lo scrive Silvio Berlusconi in post su Instagram con le immagini del suo incontro di oggi con Weber. “Weber – dice Berlusconi nel video – è venuto in Italia per sostenere una forza convintamente europeista”. “Noi – sottolinea Berlusconi -costituiamo e costituiremo l’asse operativo del Partito Popolare europeo”. “Sostengo gli amici di Fi – dice Weber nel video – come custodi di un governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) “Con ilho registrato una forte condivisione su tutti i temi di attualità che abbiamo trattato e per questo sento molto vicino il suo personale sostegno e quello del Partito Popolare europeo a Forza Italia che lo rappresenta orgogliosamente in Italia”. Lo scrive Silvioin post su Instagram con le immagini del suo incontro di oggi con. “– dicenel– è venuto in Italia per sostenere una forza convintamente”. “Noi – sottolinea-costituiamo e costituiremo l’asse operativo del Partito Popolare europeo”. “Sostengo gli amici di Fi – dicenel– comedi un...

