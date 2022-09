Basket, Europei Milano 2022, Pozzecco: “Voglio che i miei ragazzi vivano un sogno” (Di giovedì 1 settembre 2022) “La prima cosa che ho cercato di fare fin dal primo giorno a Pinzolo è far capire loro che devono vivere un sogno. Sono ragazzi che hanno già ottenuto successo, ma hanno avuto po’ di fortuna, non sono riusciti a raccogliere quello che hanno seminato. Quello che sto cercando di far capire loro è che devono vivere un sogno, non sarà facile: un Europeo è molto competitivo, non sarà semplice, ma Voglio che questi ragazzi vivano un sogno. Chiederò ai ragazzi di vivere la pallacanestro con grande passione. Se i bambini che li guarderanno lo percepiranno, si innamoreranno così di questo sport”. Con queste parole, Gianmarco Pozzecco ha presentato gli Europei di Basket in quel di Milano, ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) “La prima cosa che ho cercato di fare fin dal primo giorno a Pinzolo è far capire loro che devono vivere un. Sonoche hanno già ottenuto successo, ma hanno avuto po’ di fortuna, non sono riusciti a raccogliere quello che hanno seminato. Quello che sto cercando di far capire loro è che devono vivere un, non sarà facile: un Europeo è molto competitivo, non sarà semplice, mache questiun. Chiederò aidi vivere la pallacanestro con grande passione. Se i bambini che li guarderanno lo percepiranno, si innamoreranno così di questo sport”. Con queste parole, Gianmarcoha presentato glidiin quel di, ...

