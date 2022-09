Bardo, Iñárritu ritorna a Venezia con un film come un sogno (Di giovedì 1 settembre 2022) È da sette anni, precisamente da Revenant, che aspettavamo un nuovo film di Alejandro Gonzalez Iñárritu. Finalmente il 2022 segna il suo ritorno dietro la macchina da presa e alla Mostra di Venezia dopo Birdman. Bardo, la cronaca falsa di alcune verità è uno dei titoli favoriti in concorso e il film più personale e visionario del regista messicano. «Ha investito tutto sé stesso: le sue ossessioni, i suoi sogni e i suoi incubi», ha dichiarato Alberto Barbera. A distanza di 22 anni da Amores Perros, Iñárritu mette piede nella città natale di Ciudad de Mexico, per raccontare la storia del giornalista e documentarista Silverio (Daniel Giménez Cacho) ritornato in Messico per affrontare i fantasmi del passato e soprattutto il rapporto con il suo paese, con sé stesso e con ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 1 settembre 2022) È da sette anni, precisamente da Revenant, che aspettavamo un nuovodi Alejandro Gonzalez. Finalmente il 2022 segna il suo ritorno dietro la macchina da presa e alla Mostra didopo Birdman., la cronaca falsa di alcune verità è uno dei titoli favoriti in concorso e ilpiù personale e visionario del regista messicano. «Ha investito tutto sé stesso: le sue ossessioni, i suoi sogni e i suoi incubi», ha dichiarato Alberto Barbera. A distanza di 22 anni da Amores Perros,mette piede nella città natale di Ciudad de Mexico, per raccontare la storia del giornalista e documentarista Silverio (Daniel Giménez Cacho)to in Messico per affrontare i fantasmi del passato e soprattutto il rapporto con il suo paese, con sé stesso e con ...

Venezia79: "Bardo", il limbo emotivo di Inarritu tra memoria e sogno

Il bardo è il luogo di mezzo, quello di un viaggio emotivo tra il vero vissuto e ciò che avrebbe potuto essere. Non solo, è anche uno stato mentale di transizione tra luoghi e dimensioni diverse, ...

Iñárritu e Daniel Giménez Cacho sul set di Bardo

Se non ogni cosa è illuminata, e si potrebbe, anzi, dovrebbe sfrondare assai di queste tre ore, ci sono sequenze in cui l'eccellenza tecnica trova il ...