Autostrada A12: bambina di 4 anni muore nell'auto in fiamme fra i caselli di Massa e Versilia (Di giovedì 1 settembre 2022) La piccola viaggiava a bordo di un'auto che ha capottato andando in fiamme. Con lei c'erano sulla macchina altre tre persone, tra cui una bambina più grande, portate in codice giallo all'ospedale Apuane di Massa L'articolo proviene da Firenze Post.

