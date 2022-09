Attenzione alle chiamate (pochi squilli) dai numeri esteri: sono una pericolosa truffa che vi deruba (Di giovedì 1 settembre 2022) Riemergono le cosiddette “telefonate squillo” truffa dall’estero, giunte all’Attenzione della Polizia Postale Italiana per la prima volta nel 2015 ed ora tornate ad essere segnalate da numerosi utenti. E’ il ritorno del fenomeno delle ping call? La truffa del Ping Call venne già denunciata in Italia nel 2015 – ComputerMagazine.itEcco come funziona: “si riceve uno squillo sul cellulare, uno solo, da un numero con prefisso +373 che appartiene alla Moldavia, poi la chiamata viene interrotta. Chi vede la chiamata senza risposta, il più delle volte prova a richiamare e inizia il raggiro”. Questa era la spiegazione che l’Agente Lisa, un profilo Facebook creato e gestito dalla Polizia di Stato italiana per dialogare con gli utenti, dava del fenomeno definito “ping call” il 10 Gennaio 2015, quasi otto anni fa, con ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Riemergono le cosiddette “telefonate squillo”dall’estero, giunte all’della Polizia Postale Italiana per la prima volta nel 2015 ed ora tornate ad essere segnalate da numerosi utenti. E’ il ritorno del fenomeno delle ping call? Ladel Ping Call venne già denunciata in Italia nel 2015 – ComputerMagazine.itEcco come funziona: “si riceve uno squillo sul cellulare, uno solo, da un numero con prefisso +373 che appartiene alla Moldavia, poi la chiamata viene interrotta. Chi vede la chiamata senza risposta, il più delle volte prova a richiamare e inizia il raggiro”. Questa era la spiegazione che l’Agente Lisa, un profilo Facebook creato e gestito dalla Polizia di Stato italiana per dialogare con gli utenti, dava del fenomeno definito “ping call” il 10 Gennaio 2015, quasi otto anni fa, con ...

