Atalanta, Palomino sentito dalla Procura antidoping (Di giovedì 1 settembre 2022) Atalanta: Josè Palomino ha parlato alla Procura antidoping dopo essere risultato positivo: «Sono fiducioso, ho detto tutto quello che dovevo» Jose Palomino ha parlato oggi alla Procura antidoping, presieduta da dal Procuratore di Nado Italia Pierfilippo Laviani. Di seguito le sue parole all’uscita dell’udienza. «É difficile, ma sono fiducioso e spero che tutto questo passi velocemente. Spero di tornare presto in campo. Ho detto tutto quello che volevo dire. La Procura mi ha ascoltato, ho detto come stavano le cose, ora speriamo e aspettiamo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022): Josèha parlato alladopo essere risultato positivo: «Sono fiducioso, ho detto tutto quello che dovevo» Joseha parlato oggi alla, presieduta da daltore di Nado Italia Pierfilippo Laviani. Di seguito le sue parole all’uscita dell’udienza. «É difficile, ma sono fiducioso e spero che tutto questo passi velocemente. Spero di tornare presto in campo. Ho detto tutto quello che volevo dire. Lami ha ascoltato, ho detto come stavano le cose, ora speriamo e aspettiamo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

