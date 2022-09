AEW | Si rivede W Morrissey | demoliti i Wingmen non sfugge all’interesse di Stokely Hathaway

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 1 settembre 2022) In AEW non mancano mai le sorprese e Tony Khan e soci sono sempre attenti sul mercato dei free agents. Questa notte abbiamo rivisto a Dynamite W., conosciuto come Big Cass ai tempi della WWE e free agent da qualche mese dopo che il suo contratto con Impact Wrestling è terminato. Il gigante aveva già combattuto lo scorso maggio in AEW scontrandosi contro Wardlow, mentre quest’ultimo era in faida con MJF. Non è stata ufficializzata alcuna firma, ma giudicando il segmento andato in scena stanotteadesso fa parte a tutti gli effetti del roster AEW. Gran fiuto del business Nel corso della puntata di Dynamite isono saliti sul ring, inscenando una protesta per via delle poche occasioni ottenute. Nel giro di pochi secondi sono stati raggiunti sul ring proprio da, il quale li ...