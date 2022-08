US Open 2022, Rafael Nadal perde un set contro Hijikata e trova Fognini. Bene Alcaraz, Norrie, Cilic e Hurkacz, vittorie sudate per Rublev, Coric e Shapovalov (Di mercoledì 31 agosto 2022) Calato il sipario su una movimentata seconda giornata di incontri del tabellone maschile. Hanno fatto non poco rumore le vittorie italiane al quinto set di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e di Fabio Fognini: successi di carattere e in rimonta per gli azzurri che continueranno la loro avventura. ITALTENNIS DA QUINTO SET – Sinner (n.13 ATP), a segno 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1 contro il tedesco Daniel Altmaier (n.93 del mondo), giocherà contro l’americano Christopher Eubanks (n.145 del ranking), a sorpresa vincitore per 7-5 6-3 7-6 (3) della partita contro lo spagnolo Pedro Martinez (n.54 ATP). Per Musetti, a segno contro David Goffin (n.62 del ranking) per 3-6 7-5 6-4 3-6 7-6 (9), ci sarà l’olandese Gijs Brouwer (n.181 del ranking) che ha superato il francese Adrian Mannarino (n.45 del mondo) ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Calato il sipario su una movimentata seconda giornata di incontri del tabellone maschile. Hanno fatto non poco rumore leitaliane al quinto set di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e di Fabio: successi di carattere e in rimonta per gli azzurri che continueranno la loro avventura. ITALTENNIS DA QUINTO SET – Sinner (n.13 ATP), a segno 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1il tedesco Daniel Altmaier (n.93 del mondo), giocheràl’americano Christopher Eubanks (n.145 del ranking), a sorpresa vincitore per 7-5 6-3 7-6 (3) della partitalo spagnolo Pedro Martinez (n.54 ATP). Per Musetti, a segnoDavid Goffin (n.62 del ranking) per 3-6 7-5 6-4 3-6 7-6 (9), ci sarà l’olandese Gijs Brouwer (n.181 del ranking) che ha superato il francese Adrian Mannarino (n.45 del mondo) ...

