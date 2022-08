Uomini e Donne, Luca Salatino si sbilancia su Soraia: “Mi sento di dirlo” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Poco fa, su Instagram, Luca Salatino è tornato a parlare della storia con Soraia Allam Ceruti, la corteggiatrice che ha scelto nello studio di Uomini e Donne lo scorso maggio. Già qualche giorno fa, per la prima volta l’ex tronista di era sbilanciato affermando di essere innamorato, mentre stavolta ha voluto fare delle precisazioni su come si sente ora che è fidanzato e che ha trovato una ragazza come non sperava ne esistessero. Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri corteggerà Federica Aversano? Il ballo galeotto Il cavaliere del trono over si è subito fatto avanti con la nuova tronista che da parte sua non ha reagito male Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 31 agosto 2022) Poco fa, su Instagram,è tornato a parlare della storia conAllam Ceruti, la corteggiatrice che ha scelto nello studio dilo scorso maggio. Già qualche giorno fa, per la prima volta l’ex tronista di erato affermando di essere innamorato, mentre stavolta ha voluto fare delle precisazioni su come si sente ora che è fidanzato e che ha trovato una ragazza come non sperava ne esistessero., Riccardo Guarnieri corteggerà Federica Aversano? Il ballo galeotto Il cavaliere del trono over si è subito fatto avanti con la nuova tronista che da parte sua non ha reagito malee ...

