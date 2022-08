Temporale | prudenza anche in casa | le situazioni da evitare

Leggi su chenews

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Di recente abbiamo visto drammi causati da un fulmine. Nonostante le probabilità siano poche, ilspaventa sempre. La, quindi, deve essere sempre alta. Soprattutto in qualche. Tra i fenomeni metereologici che più creano apprensione ci sono sicuramente i temporali. Nella storia questi hanno causato dellemolto delicate. Portandoalla morte. Proprio per questo motivo, la prima cosa che si pensa in presenza di unè quella di cercare un rifugio sicuro. Adobe StockLe condizioni avverse del meteo pongono in scena subito una certa tensione. Soprattutto se si è fuori, magari in montagna o al mare, e non abbiamo subito un riparo sicuro. L’unica certezza è che abbiamo imparato a stare lontano dai fulmini così da non avere ...