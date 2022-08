Summer of Mox

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Quando Excalibur al commento dice “aspettavamo laOf Punk e invece abbiamo la ” dice il vero. C’erano altre aspettative, altri lidi dove portare il titolo del mondo. Invece in due mesi, Jon Moxley si è preso sulle spalle la AEW in mezzo alle intemperie, agli infortuni, alle difficoltà e l’ha trascinata fino al ppv All Out. Contro ogni pronostico, e contro chi, ancora oggi, lo reputa l’anello debole dello Shield. Il suo regno sta funzionando. A tratti persino meglio del precedente. Perché più caratterizzato, più sentito in quelle arene piene rispetto al vuoto visto durante il lockdown da Covid. Meritava di avere una seconda chance, per carisma e per status, dentro una stable dove pareva dover sparire e invece ha acquisito lo spazio principale a suon di prestazioni. La fila di successi sta diventando lunga: Kyle O’Reilly, Hiroshi Tanahashi, Konosuke ...