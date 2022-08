"Si poteva salvare". La super perizia mette nei guai il medico di Michele Merlo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Secondo i periti se il medico di base avesse fatto una corretta diagnosi sulla base dei sintomi presentati dal cantante, il giovane avrebbe avuto maggiori possibilità di sopravvivere Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Secondo i periti se ildi base avesse fatto una corretta diagnosi sulla base dei sintomi presentati dal cantante, il giovane avrebbe avuto maggiori possibilità di sopravvivere

Corriere : Michele Merlo, la superperizia inguaia il medico di base: «Con la diagnosi giusta poteva essere salvato» - infoitinterno : La nuova perizia sulla morte di Michele Merlo: “Si poteva salvare” - leone52641 : RT @TontiSalvatore: @francofontana43 Non il comunismo ma il Socialismo tentò di salvare, e lo disse, il comunismo in URSS non c'è mai stat… - cccpiero : @SimoPillon Radici cristiane? Ma sbaglio o un italiano poteva salvare Gesù e se ne lavó le mani? - infoitinterno : Michele Merlo, 'si poteva salvare'/ Nuova super perizia 'inguaia' medico di famiglia -