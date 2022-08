(Di mercoledì 31 agosto 2022) A margine di un incontro al Comune utile a parlare della gestione dello stadio Arechi, l’amministratore delegato della, ha fatto il punto sulgranata: “Siamo, abbiamo allestito una grande squadra grazie al direttore sportivo e al mister, ma soprattutto per merito del presidente Iervolino. Eravamo già coperti in tutti i ruoli, mail nostro ultimo acquisto ci farà fare un ulteriore salto di qualità. Nelle prossime orel’arrivo die saremo al completo. Mi aspetto impegno e risultati da parte della squadra, vogliamo tanti tifosi allo stadio per darci forza”. SportFace.

1 Krzysztof Piatek sarà un giocatore della, l'attaccante polacco arriverà dall' Hertha Berlino . A confermarlo l'amministratore delegatoMilan , a margine di un incontro in Comune utile per la gestione dello stadio: 'C'è ...Reduce dalla straordinaria performance collettiva contro l'Inter , invece, la Lazio di... Giampaolo appare orientato a confermare quasi in toto l'11 abbattuto dallanell'ultimo ... Salernitana, Maurizio Milan: "Soddisfatti del mercato, a breve annunceremo Piatek" StampaC’era attesa in mattinata per l’incontro tra la Salernitana rappresentata nella figura dell’Amministratore Delegato Maurizio Milan e della responsabile della Comunicazione Mara Andria ed il Pref ...Umori opposti ma la stessa voglia di 3 punti: allo stadio Marassi di Genova scendono in campo alle ore 18,30 Sampdoria e Lazio. Quarta giornata di Serie A ...