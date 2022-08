Rapina una donna del cellulare: condannato a 3 anni e 4 mesi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ponteranica. Dopo essere uscito di prigione da soli due giorni, nel giro di un paio d’ore aveva aggredito una ragazzina di 16 anni tentando di strapparle la borsetta, rubato una Vespa e Rapinato una donna del telefonino cellulare, colpendola con uno schiaffo. Per quest’ultimo episodio A.R, 30 anni, residente a Paladina, è stato condannato a 3 anni e 4 mesi in abbreviato, al pagamento di una multa da 800 euro e delle spese processuali. È quanto stabilito dal giudice Donatella Nava mercoledì 31 agosto durante il processo per direttissima. Per il tentato scippo, la violenza sessuale su minore e per il furto del ciclomotore, l’indagato sarà processato con rito ordinario. I fatti risalgono al 12 luglio scorso. Quel pomeriggio, poco prima delle 15, A.R. era ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ponteranica. Dopo essere uscito di prigione da soli due giorni, nel giro di un paio d’ore aveva aggredito una ragazzina di 16tentando di strapparle la borsetta, rubato una Vespa eto unadel telefonino, colpendola con uno schiaffo. Per quest’ultimo episodio A.R, 30, residente a Paladina, è statoa 3e 4in abbreviato, al pagamento di una multa da 800 euro e delle spese processuali. È quanto stabilito dal giudice Donatella Nava mercoledì 31 agosto durante il processo per direttissima. Per il tentato scippo, la violenza sessuale su minore e per il furto del ciclomotore, l’indagato sarà processato con rito ordinario. I fatti risalgono al 12 luglio scorso. Quel pomeriggio, poco prima delle 15, A.R. era ...

