Nuova sigla per Domenica In: “Finalmente, possiamo dirvelo” (Di mercoledì 31 agosto 2022) A partire dall’11 settembre, su Rai 1, andrà in onda la Nuova edizione di Domenica In. Mara Venier, come sempre, è pronta ad accogliere in studio i suoi fantastici ospiti. Lo scorso anno, dopo la messa in onda del Festival di Sanremo, c’è stato un cambiamento nella sigla della trasmissione. La conduttrice, infatti, ha deciso di sostituirla con uno spezzone del brano Domenica, cantato da Achille Lauro. Nelle imminenti puntate, però, si potrà assistere a un’inaspettata novità. Domenica In, annunciata la Nuova sigla del programma: non sarà di Achille Lauro Nelle ultime ore, è stato annunciato l’arrivo di una Nuova sigla per Domenica In. La canzone di Achille Lauro, che ha guadagnato il quattordicesimo posto al Festival ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 31 agosto 2022) A partire dall’11 settembre, su Rai 1, andrà in onda laedizione diIn. Mara Venier, come sempre, è pronta ad accogliere in studio i suoi fantastici ospiti. Lo scorso anno, dopo la messa in onda del Festival di Sanremo, c’è stato un cambiamento nelladella trasmissione. La conduttrice, infatti, ha deciso di sostituirla con uno spezzone del brano, cantato da Achille Lauro. Nelle imminenti puntate, però, si potrà assistere a un’inaspettata novità.In, annunciata ladel programma: non sarà di Achille Lauro Nelle ultime ore, è stato annunciato l’arrivo di unaperIn. La canzone di Achille Lauro, che ha guadagnato il quattordicesimo posto al Festival ...

