No, Macron non suggerisce il kit d'emergenza (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ci è stato segnalato un articolo apparso su ByoBlu il 27 agosto 2022 a firma Arianna Graziato, che al momento non ci risulta iscritta all'Ordine dei Giornalisti. L'articolo su ByoBlu titola: Macron suggerisce AI FRANCESI DI PREPARARE IL KIT d'emergenza E comincia con queste righe: Dagli attacchi terroristici del 2015 la Francia è stata uno dei primi Paesi in Europa a trattare il tema della prevenzione delle emergenze. Così, passando dal Covid alla siccità, fino ad oggi con l'emergenza energetica, l'Eliseo aveva un piano. Dare a intendere che sia dal 2015 che la Francia ha introdotto la pagina di cui stanno per parlare è una prima bugia. Le prefetture francesi hanno una pagina dedicata alle emergenze da prima, e lo stesso governo ha creato quella attuale nel 2009: Su Google è possibile vedere come data della pagina ...

