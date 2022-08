Napoli-Lecce oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023 (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Napoli-Lecce, partita valida per la quarta giornata della Serie A 2022/2023. Buon pareggio esterno domenica per gli uomini di Luciano Spalletti in quel di Firenze, ma ora il Napoli vuole tornare alla vittoria, e punta a farlo davanti ai propri tifosi. Avversario sarà il Lecce, che ha fatto vedere buone cose sul rettangolo di gioco, che sono però valse solo un punto finora. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 20:45 di oggi, mercoledì 31 agosto, al Maradona. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn, tramite app oppure via satellite per mezzo del canale Zona Dazn (214), previa attivazione della relativa offerta. I TELECRONISTI SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere in diretta, partita valida per la quarta giornata della. Buon pareggio esterno domenica per gli uomini di Luciano Spalletti in quel di Firenze, ma ora ilvuole tornare alla vittoria, e punta a farlo davanti ai propri tifosi. Avversario sarà il, che ha fatto vedere buone cose sul rettangolo di gioco, che sono però valse solo un punto finora. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 20:45 di, mercoledì 31 agosto, al Maradona. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn, tramite app oppure via satellite per mezzo delZona Dazn (214), previa attivazione della relativa offerta. I TELECRONISTI SportFace.

anperillo : #Raspadori titolare contro il #Lecce. Per lui #Spalletti pronto a cambiare modulo. Tecnica pura. A me ricorda nelle… - Antonio_Tajani : Grazie a @forza_italia il 40% delle risorse del PNRR andrà al Sud. Ora flessibilità a Bruxelles per spendere le ris… - sscnapoli : ?? #NapoliLecce, biglietti in vendita. ?? #ForzaNapoliSempre - GaeWeAreAcMilan : Oggi Napoli Lecce e ovviamente farà gol Oshimen (se no contro chi) e Kvara (a me piace) - cn1926it : #NapoliLecce, le probabili formazioni: turnover per #Spalletti. Pronti quattro cambi -