Marco Rizzo festeggia la morte di Gorbaciov: «Aspettavo di brindare dal 1991» (Di mercoledì 31 agosto 2022) La morte dell'ultimo leader dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov scatena la festa di Marco Rizzo. Il segretario del Partito Comunista che corre alle elezioni con Italia Sovrana e Popolare ha esultato con tanto di bottiglia di champagne stappata su Twitter. «Era dal 26 dicembre 1991 che avevo aspettato di stappare la migliore bottiglia che avevo…», scrive Rizzo riferendosi al giorno in cui il Soviet delle Repubbliche del Soviet Supremo ratificò le decisioni del presidente dimissionario Gorbaciov e dissolse formalmente l'U. August 30, 2022 Il tweet provoca le immediate reazioni degli utenti. «Ci ha salvato da una guerra nucleare e tu sei un coglione!», scrive Maurizio. «Poi ti chiedi perché alcune persone passano e lasciano un segno nella Storia e altri non ...

