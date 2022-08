LIVE Camila Giorgi-Keys 4-6 5-4, US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurra è avanti nel secondo set (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GRENIER (2° MATCH DALLE 17.00) 5-4 Finalmente Giorgi torna a vincere un game. 40-30 Lungo il dritto in uscita dal servizio per l’azzurra. 40-15 Camila vince un bel punto a rete. 30-15 Dritto vincente di Giorgi. 15-15 Lungo il rovescio di Camila. 15-0 Finalmente un punto per Giorgi. 4-4 Sono dodici i punti consecutivi per l’americana, che vince un altro game a zero. 40-0 Ancora un punto per Keys. 30-0 Lunga la risposta di Giorgi. 4-3 Doppio fallo di Giorgi, che concede il break a zero. 0-40 Ci sono tre palle break per Keys. 0-30 Giorgi sbaglia con il dritto. 4-2 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-GRENIER (2° MATCH DALLE 17.00) 5-4 Finalmentetorna a vincere un game. 40-30 Lungo il dritto in uscita dal servizio per. 40-15vince un bel punto a rete. 30-15 Dritto vincente di. 15-15 Lungo il rovescio di. 15-0 Finalmente un punto per. 4-4 Sono dodici i punti consecutivi per l’americana, che vince un altro game a zero. 40-0 Ancora un punto per. 30-0 Lunga la risposta di. 4-3 Doppio fallo di, che concede il break a zero. 0-40 Ci sono tre palle break per. 0-30sbaglia con il dritto. 4-2 ...

miserablenhorny : ogni volta che vedo un video live di camila vorrei prenderla a sberle MA TI VUOI MUOVERE - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Keys US Open 2022 in DIRETTA: serve una prestazione solida a breve l’inizio del match - #Camila… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Keys US Open 2022 in DIRETTA: serve una prestazione solida attesa per l’inizio del match -… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Keys US Open 2022 in DIRETTA: serve una prestazione solida 2° match dalle 17.00 - #Camila… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Bondar 4-6 6-3 3-0 US Open 2022 in DIRETTA: doppio break per l’azzurra nel terzo set! - #Camila… -