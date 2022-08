LIVE Berrettini-Grenier 2-6 6-1 7-6 7-6, US Open 2022 in DIRETTA: il romano porta a casa il match e si regala Andy Murray al terzo turno! (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-KEYS (2° match DALLE 17.00) Si chiude dunque qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! 60%-48% Grenier le prime in campo, 88%-80% Berrettini i punti vinti sulla prima e 67%-44% ancora per il romano i punti vinti sulla seconda; 75-30 i vincenti. Tra due giorni, dunque, e con buonissime probabilità di Arthur Ashe Stadium, la partita che in tanti avevano indicato con più circoletti rossi che si può ci sarà! 3 ore e 26 minuti per Berrettini per venire a capo di un avversario davvero complicato, e anche di una giornata non eccellente. Ma di questi incontri Matteo ne ha vinti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMILA GIORGI-KEYS (2°DALLE 17.00) Si chiude dunque qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! 60%-48%le prime in campo, 88%-80%i punti vinti sulla prima e 67%-44% ancora per ili punti vinti sulla seconda; 75-30 i vincenti. Tra due giorni, dunque, e con buonissime probabilità di Arthur Ashe Stadium, la partita che in tanti avevano indicato con più circoletti rossi che si può ci sarà! 3 ore e 26 minuti perper venire a capo di un avversario davvero complicato, e anche di una giornata non eccellente. Ma di questi incontri Matteo ne ha vinti ...

