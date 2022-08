L’incredibile tweet di Marco Rizzo che festeggia la morte di Gorbaciov (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Era dal 26 dicembre 1991 che avevo aspettato di stappare la migliore bottiglia che avevo…”. Marco Rizzo festeggia la morte di Gorbaciov con un tweet e una foto e viene massacrato dai social Era dal 26 dicembre 1991 che avevo aspettato di stappare la migliore bottiglia che avevo… pic.twitter.com/DyZVbs0I0H — Marco Rizzo (@MarcoRizzoPC) August 30, 2022 Il tweet a corredo del messaggio già chiarissimo aggiunge anche l’immagine di una bottiglia di spumante ricordando la data della dissoluzione dell’Unione sovietica, appunto il 26 dicembre 1991, quando il Soviet delle Repubbliche del Soviet Supremo ratificò le decisioni di Gorbaciov, che si era dimesso da presidente il giorno prima, e ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Era dal 26 dicembre 1991 che avevo aspettato di stappare la migliore bottiglia che avevo…”.ladicon une una foto e viene massacrato dai social Era dal 26 dicembre 1991 che avevo aspettato di stappare la migliore bottiglia che avevo… pic.twitter.com/DyZVbs0I0H —(@PC) August 30, 2022 Ila corredo del messaggio già chiarissimo aggiunge anche l’immagine di una bottiglia di spumante ricordando la data della dissoluzione dell’Unione sovietica, appunto il 26 dicembre 1991, quando il Soviet delle Repubbliche del Soviet Supremo ratificò le decisioni di, che si era dimesso da presidente il giorno prima, e ...

neXtquotidiano : L’incredibile tweet di Marco #Rizzo che festeggia la morte di #Gorbaciov - I_fatti2 : @CochelliAle @LucioMM1 @ricpuglisi Ti ho dato la risposta. l'ONU è incredibile a riguardo. Ma non sei in grado di c… - fulvioromano82 : @Lisa89050825 @Minuscolaxever Pubblicità della Conad. Fatta da persone. Quindi il significato non cambia. La ringr… - diegohp93 : Il supporto di Twitter è incredibile: ti segnalano un tweet in cui c'è scritto Montenegro e ti salta l'account, poi… - emm3___ : @crissxbusch ma l’ho scritto io questo tweet incredibile -