Libia | immagini shock di un 15enne torturato Casarini a Salvini e Meloni | «Fatelo vedere ai vostri figli» – Il video

In un angolo, a terra, seminudo, minacciato con un mitra e picchiato con un bastone. Mazin ha 15 anni e viveva a Gargaresh, un quartiere di Tripoli dove molti migranti provano a nascondersi. Dopo l'ennesima retata delle Special Force libiche per catturare e internare nei campi di detenzione i rifugiati, riporta Adnkronos, Mazin ha trascorso tre mesi a manifestare davanti la sede dell'Unhcr a Tripoli. È stato arrestato e deportato nel campo di Ain Zara, dove ha visto e toccato con mano l'orrore delle torture. In un video, di cui Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Humans, è entrato in possesso grazie alla rete Refugees in Libya, il ragazzino è costretto a terra mentre tenta, con le braccia, di schivare delle bastonate. Qualcuno gli punta un mitra a pochi centimetri dal viso, mentre lui piange e invoca pietà.

