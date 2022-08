La Russia ci manda meno gas ma triplica le entrate. Ue in un vicolo cieco (Di mercoledì 31 agosto 2022) All'Europa arriva sempre meno gas dalla Russia ma gli incassai per Mosca sono alle stelle. Il rapporto costi/benefici è a tutto vantaggio della Federazione russa guidata da Vladimir Putin sia dal punto di vista economico che politico, con i Paesi europei che vedono alle porte una crisi nera per l'aumento dei prezzi dell'energia. A dare gli ultimi dati è Matteo Villa dell'Ispi, Istituto per gli studi di politica internazionale. "Ad agosto, i flussi di gas russo verso l'UE sono crollati del 72%, da 160 a 45 Gmc/anno. Eppure, grazie ai prezzi alle stelle, le entrate dalle vendite per Mosca sono triplicaTE rispetto all'anno scorso", scrive su Twitter Villa mostrando un grafico impressionante. Nell'ultima parte del 2022 dopo una serie di cali è tornato a salire l'arrivo di gas russo in Europa, anche se in media ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 31 agosto 2022) All'Europa arriva sempregas dallama gli incassai per Mosca sono alle stelle. Il rapporto costi/benefici è a tutto vantaggio della Federazione russa guidata da Vladimir Putin sia dal punto di vista economico che politico, con i Paesi europei che vedono alle porte una crisi nera per l'aumento dei prezzi dell'energia. A dare gli ultimi dati è Matteo Villa dell'Ispi, Istituto per gli studi di politica internazionale. "Ad agosto, i flussi di gas russo verso l'UE sono crollati del 72%, da 160 a 45 Gmc/anno. Eppure, grazie ai prezzi alle stelle, ledalle vendite per Mosca sonoTE rispetto all'anno scorso", scrive su Twitter Villa mostrando un grafico impressionante. Nell'ultima parte del 2022 dopo una serie di cali è tornato a salire l'arrivo di gas russo in Europa, anche se in media ...

