GF Vip 6, i fan preoccupati per Lulù Selassié (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo la notizia del fidanzamento tra Manuel Bortuzzo e la tik-toker Angelica Benevieri, Lulù Selassié non ha commentato in alcun modo, anche se gli haters si aspettavano qualche sua sparata social (anzi, molti ci speravano). Sembra tuttavia che la principessa etiope non solo non abbia dimenticato il suo ex fidanzato conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip 6, ma stia davvero male psicologicamente dopo che è uscita la notizia. A rivelarlo sono fonti vicine a Lulù e anche i fan sono preoccupati, visto che su Instagram la Selassié appare più magra del solito e soprattutto molto triste, anche se si sforza di nasconderlo. Siamo certi, tuttavia, che le sue sorelle e gli amici Giacomo Urtis e Maria Laura De Vitis sapranno starle vicino e consolarla.

