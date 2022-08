Fine dining in un edificio nobiliare di Firenze, sotto le volte affrescate dall’Allori (Di mercoledì 31 agosto 2022) Cenare protetti da un soffitto con le volte affrescate da Alessandro Allori, uno dei protagonisti del rinascimento fiorentino, nel palazzo appartenuto a inquilini che furono i numi tutelari dell’arte e della letteratura italiana. In alcuni casi anche per interposta persona, come con Folco Portinari, padre della Beatrice dantesca, che qui aveva alcuni appartamenti, tramutati poi dai suoi discendenti nel palazzo che conosciamo oggi. Un’esperienza unica nel suo genere quella di Chic Nonna, recente apertura di Fine dining all’interno del Palazzo Portinari-Salviati, edificio nobiliare nel centro di Firenze. Un progetto in realtà molto più ampio, che comprende il Salotto Portinari Bar & Bistrot all’interno di un’altra corte del palazzo, Cosimo I, dove al centro ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Cenare protetti da un soffitto con leda Alessandro Allori, uno dei protagonisti del rinascimento fiorentino, nel palazzo appartenuto a inquilini che furono i numi tutelari dell’arte e della letteratura italiana. In alcuni casi anche per interposta persona, come con Folco Portinari, padre della Beatrice dantesca, che qui aveva alcuni appartamenti, tramutati poi dai suoi discendenti nel palazzo che conosciamo oggi. Un’esperienza unica nel suo genere quella di Chic Nonna, recente apertura diall’interno del Palazzo Portinari-Salviati,nel centro di. Un progetto in realtà molto più ampio, che comprende il Salotto Portinari Bar & Bistrot all’interno di un’altra corte del palazzo, Cosimo I, dove al centro ...

blancoblanco_ : Himanshu Saini: “Perché nessuno chef indiano ha 3 stelle Michelin?” ' Sul cammino oggi accidentato della globalizz… - ReporterGourmet : Incredibile: chiude i battenti uno dei più importanti 3 stelle Michelin d’America! “Il fine dining? Diventerà solo… - tribuna_treviso : Un sondaggio internazionale, lanciato da Fine Dining Lovers, per aiutare l'ospitalità a risollevarsi, partendo dall… - ReporterGourmet : Non servono caviale e aragosta per fare fine dining”. Se lo dice Mauro Colagreco, fra i cuochi più incensati dalla… - blancoblanco_ : Mauro Colagreco: “Non serve il caviale per fare fine dining” ' Mauro Colagreco, oggi come oggi, è considerato uno… -