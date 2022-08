Elezioni: Letta in Veneto, 'problemi ma prospettivo rilancio e speranza' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "In Veneto ho visto imprenditori e cittadini, discutendo le nostre proposte per fermare il caro bollette, scuole che preparano al lavoro, residenze dove la quarta età si vive bene. Ho visto insieme problemi locali e nazionali, prospettive di rilancio e speranza. #Scegli". Così Enrico Letta su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Inho visto imprenditori e cittadini, discutendo le nostre proposte per fermare il caro bollette, scuole che preparano al lavoro, residenze dove la quarta età si vive bene. Ho visto insiemelocali e nazionali, prospettive di. #Scegli". Così Enricosu twitter.

