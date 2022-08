È morta Charlbi Dean | attrice protagonista del film che aveva vinto la Palma d’Oro a Cannes quest’anno | aveva 32 anni

Agenzia_Ansa : Charlbi Dean, l'attrice e modella sudafricana, reduce dall'interpretazione nel film Palma d'Oro a Cannes 2022 'Tria… - repubblica : Morta a 32 anni l'attrice Charlbi Dean, protagonista di 'Triangle of Sadness' Palma d'Oro a Cannes [di redazione sp… - fanpage : ?? È morta a New York a soli 32 anni l’attrice e modella Charlbi Dean, reduce dall’interpretazione nel film Palma d’… - attilascuola : RT @11Giuliano: Selezione: Morta a 32 anni l'attrice Charlbi Dean, colpita da un malore improvviso. La modella e attrice sudafricana Charlb… - ilpost : È morta Charlbi Dean, attrice protagonista del film che aveva vinto la Palma d’Oro a Cannes quest’anno: aveva 32 an… -

La notizia è arrivata davvero inaspettata: l'attrice e modellaDean èa soli 32 anni . Le cause del decesso non sono state rese note, per il momento si parla di una improvvisa malattia ...... èin un ospedale di New York "per una improvvisa malattia ". Aveva 32 anni.era nata nel 1990 a Cape Town. Aveva debuttato come baby modella a sei anni e al cinema a dieci nella ...L'attrice e modella sudafricana Charlbi Dean, reduce dall'interpretazione nel film Palma d'Oro a Cannes 2022 'Triangle of Sadness', è morta in un ospedale di New York a 32 anni 'per un’improvvisa mala ...ore. Il virus della febbre del Nilo occidentale è in Ticino. La sua presenza è stata registrata sia nel Sottoceneri che nel Sopraceneri. Al momento attuale non risulta nessun caso accertato di infezio ...