Coppa di Germania, Bayern Monaco implacabile: 5-0 al Viktoria Koln (Di mercoledì 31 agosto 2022) implacabile il Bayern Monaco nei trentaduesimi di finale della Coppa di Germania: la compagine bavarese rifila un pesante 5-0 al Viktoria Koln e si qualifica per il turno successivo. Un match dominato in lungo e in largo dagli uomini di Nagelsmann, che hanno colpito allo sfinimento la meno famosa squadra di Colonia. 28 tiri a 3, 18 tiri in porta a 1 e un dominio infinito, suggellato già nel primo tempo dalle reti di Gravenberch al 35? e di Tel al 46?. Secondo tempo dal copione identico al primo: Mane ha trovato il gol del 3-0 al 53?, poi anche Musiala al 67? e Goretzka all'82' si sono aggiunti alla festa. SportFace.

