Controffensiva ucraina nel sud | riconquistati i ponti Kakhovsky e Antonivskyi

Linkiesta : Così la controffensiva ucraina nella regione di #Kherson sta colpendo i centri di comando russi Dalla mattina di l… - riotta : Il Fatto scrive anche oggi che la controffensiva #Ucraina è solo sui giornali atlantisti, perché simpatizza da semp… - NathalieTocci : Dopo settimane in cui l’esercito ucraino ha colpito depositi armi e logistica russi, sembra sia iniziata la controf… - universo_astro : RT @1972book: Solito gran pezzo di @MatteoPugliese, questa volta sulla controffensiva ucraina a Kherson. Si conferma uno dei migliori anali… - SantaK69086335 : RT @Alexme22Alex: L'annuncio di una controffensiva dell'esercito di Kiev nella regione di #Kherson , sotto controllo russo, è una fake news… -

Continua ladi Kiev nel sud dell', dove il Comando Operativo "Sud" ha ripreso il "controllo dei ponti stradali Kakhovsky e Antonivskyi ", come riferisce la stessa divisione militare. "Unità ......una operazione speciale lampo tanto da puntare sulla presa di Kiev e il rovesciamento di Zelensky - progetto evidentemente fallito - il fatto che ora si stia parlando di unaè ...In preparazione dell'offensiva le forze ucraine avevano colpito ripetutamente il ponte Antonovsky sul Dnepr e il pontone costruito dai Russi in sostituzione di esso, al fine di isolare le truppe di Mo ...In questa fase gli sforzi dell'esercito di Kiev sono concentrati nel riprendere la provincia di Kherson, tra le prima ad essere occupate dall'inizio dell'invasione e che ora Mosca, ...