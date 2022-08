´Condivido la sua fiducia´ – Saka spera in un nuovo accordo con l’Arsenal dopo i commenti di Arteta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Bukayo Saka è fiducioso che accetterà un nuovo contratto con l’Arsenal, rivelando di sentirsi “davvero amato” da Mikel Arteta e dai suoi compagni di squadra dei Gunners. Saka è emerso come una parte fondamentale della squadra dell’Arsenal da quando ha esordito in campionato nel 2019 e ha segnato 11 reti per finire come capocannoniere della Premier League la scorsa stagione. Dall’inizio della scorsa stagione, nel frattempo, nessun giocatore dei Gunners ha registrato tanti assist in Premier League come Saka (otto), e solo Martin Odegaard ha creato più occasioni (80 contro le 75 di Saka). Sebbene l’attuale accordo di Saka non scada fino al 2024, ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 31 agosto 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Bukayoè fiducioso che accetterà uncontratto con, rivelando di sentirsi “davvero amato” da Mikele dai suoi compagni di squadra dei Gunners.è emerso come una parte fondamentale della squadra delda quando ha esordito in campionato nel 2019 e ha segnato 11 reti per finire come capocannoniere della Premier League la scorsa stagione. Dall’inizio della scorsa stagione, nel frattempo, nessun giocatore dei Gunners ha registrato tanti assist in Premier League come(otto), e solo Martin Odegaard ha creato più occasioni (80 contro le 75 di). Sebbene l’attualedinon scada fino al 2024, ...

Theitalianape_1 : Sappiamo tutti poi la battaglia di Spud contro Spremet (che condivido al 100%) e come ci tenesse al fatto che lo sp… - Lisa90135765 : @GuessWho9900 @franIII13 @GuidoCrosetto @SoniaLaVera È questione eccome di coraggio. La scelta dell'apparente meno… - marisavillani : RT @de_gianni: @itsmeback_ Sarò sicuramente un matusa come si diceva nei primi anni 70, ma sti maneskin mi hanno fatto schifo sin dal pri… - Fuggitivo73 : @matteorenzi Non sono un suo elettore ma debbo dire che questa volta condivido ogni Sua parola. - Gerry75850552 : @Covidioti Condivido su Fraiese ma senza Paragone non ci sarebbe Italexit, la sua esperienza è stata fondamentale. -

Federico Fashion Style in ospedale, il racconto dopo l'intervento all'addome Per una volta ci ha mostrato una sfaccettatura meno scintillante della sua vita, e per questo, forse, la simpatia del pubblico verso di lui è in crescita, anche grazie all'avventura a Ballando con le ... Dalla benzina 100 ottani al fotovoltaico in condominio E qui ci racconta come ha rivoluzionato la sua vita. Chi ha storie di vita elettrica da raccontare può scriverci a info@vaielettrico.it . di Fares Brandoli ... Corriere della Sera Per una volta ci ha mostrato una sfaccettatura meno scintillante dellavita, e per questo, forse, la simpatia del pubblico verso di lui è in crescita, anche grazie all'avventura a Ballando con le ...E qui ci racconta come ha rivoluzionato lavita. Chi ha storie di vita elettrica da raccontare può scriverci a info@vaielettrico.it . di Fares Brandoli ... Weber (Ppe): «Gas, no agli egoismi nazionali. Serve solidarietà tra i Paesi Ue»