Come sarà il Pinocchio con Geppetto-Tom Hanks? (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un settembre di grandi lanci su Disney+. Prima di tutto arriva la nuova serie di Star Wars Andor, sulla nascita della Resistenza contro l’Impero, e il sequel di Hocus Pocus – film cult del 1993 conSarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy. Le uscite su Disney+ a settembre 2022: da “Pinocchio” a “The Kardashians” guarda le foto Leggi anche › Disney svela i film in arrivo al cinema, e le date: tra i titoli attesi “Avatar 2” e “Black Panther: Wakanda Forever” Poi la prima di ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un settembre di grandi lanci su Disney+. Prima di tutto arriva la nuova serie di Star Wars Andor, sulla nascita della Resistenza contro l’Impero, e il sequel di Hocus Pocus – film cult del 1993 conSarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy. Le uscite su Disney+ a settembre 2022: da “” a “The Kardashians” guarda le foto Leggi anche › Disney svela i film in arrivo al cinema, e le date: tra i titoli attesi “Avatar 2” e “Black Panther: Wakanda Forever” Poi la prima di ...

PietroMazzara : Per @Florenzi problema al flessore della coscia sinistra. Come ha detto Pioli, però, sarà probabilmente qualcosa di lungo @MilanNewsit - La7tv : #inonda Morto #Gorbaciov, l'ex leader dell'Unione sovietica aveva 92 anni. Il commento di Dario Fabbri: 'Non sarà r… - USCremonese : In una gara come quella di oggi, che per cornice ed emozioni sarà indimenticabile, dispiace sapere che mancherà uno… - senzafretta1 : @GuidoCrosetto Ha ragione; per analogia storica con voi per insegnare, come prerequisito, bisognerà avere la tesser… - capuleti_giulia : @Marco282221 Sperem,perchè questa volta al 1° obbligo ci sarà la rivolta popolare di chi non si è vaccinato e ha su… -