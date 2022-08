Calciomercato Juventus – Tutto quello che non sai su Paredes | VIDEO (Di mercoledì 31 agosto 2022) Leandro Paredes, classe 1994, centrocampista argentino del PSG, si trasferirà oggi alla Juventus. Previste visite mediche e firma sul contratto con i bianconeri. Ecco Tutto quello che c'è da sapere sul regista argentino ex Roma in questo VIDEO Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 31 agosto 2022) Leandro, classe 1994, centrocampista argentino del PSG, si trasferirà oggi alla. Previste visite mediche e firma sul contratto con i bianconeri. Eccoche c'è da sapere sul regista argentino ex Roma in questo

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, manca ancora l’intesa per #Paredes - GiovaAlbanese : #Galtier in conferenza stampa: «#Paredes non sarà nel gruppo per la partita di domani, ha trovato l’accordo con la … - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Monza, è fatta per l'arrivo di #Rovella in prestito secco dalla #Juventus: domani le visi… - aledigiu7 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #MERCATO #Juventus, in chiusura l'operazione #Paredes: prestito con diritto di riscatto a 15 milioni e 5 di bonus… - ZonaBianconeri : RT @turimorr1: Oggi incontro con l’#Empoli per definire la cessione di #Pjaca #Calciomercato #Juventus [@NicoSchira] -