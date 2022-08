CALCIOMERCATO JUVENTUS PAREDES PER LA SVOLTA (Di mercoledì 31 agosto 2022) Stasera la JUVENTUS va in campo contro lo Spezia e almeno per un paio d’ore l’attenzione dei tifosi si sposterà al calcio giocato, perché fino al fischio di inizio tutti penseranno a Leandro PAREDES e a come il suo arrivo potrà cambiare la stagione dei bianconeri. Quando mamma Rabiot ha mandato all’aria il trasferimento del figlio al Manchester United, sembrava impossibile che Cherubini potesse portare a termine l’operazione con il Psg per il regista, invece l’evidente necessità di un giocatore in quel ruolo ha indotto il club a fare uno sforzo in più. CALCIOMERCATO JUVENTUS PAREDES PER 20 MILIONI CON FORMULA IBRIDA Lo sforzo compiuto dalla JUVENTUS per regalare a Massimiliano Allegri il regista che mancava non influirà più di tanto sulle casse societarie nell’immediato. La ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 31 agosto 2022) Stasera lava in campo contro lo Spezia e almeno per un paio d’ore l’attenzione dei tifosi si sposterà al calcio giocato, perché fino al fischio di inizio tutti penseranno a Leandroe a come il suo arrivo potrà cambiare la stagione dei bianconeri. Quando mamma Rabiot ha mandato all’aria il trasferimento del figlio al Manchester United, sembrava impossibile che Cherubini potesse portare a termine l’operazione con il Psg per il regista, invece l’evidente necessità di un giocatore in quel ruolo ha indotto il club a fare uno sforzo in più.PER 20 MILIONI CON FORMULA IBRIDA Lo sforzo compiuto dallaper regalare a Massimiliano Allegri il regista che mancava non influirà più di tanto sulle casse societarie nell’immediato. La ...

