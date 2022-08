"Bullet train", un killer pagato con compiti da fattorino (Di mercoledì 31 agosto 2022) Bullet train al CINEMA Con Brad Pitt, Sandra Bullock, Michael Shannon. Regia di David Leitch. Produzione USA 2022. Durata: 2 ore 32 LA TRAMA Un killer a pagamento stavolta viene pagato con compiti più o meno di fattorino. Deve salire su un treno (il Tokyo- Kyoto ad alta velocità) prendere una valigetta, scendere e recapiitarla al cliente. Un gioco da ragazzi. Senonchè sul treno salgono altre quattro persone, tutti efferati assassini che reclamano la valigetta. La lotta va avanti, scandita da colpi di scena per tutto il viaggio. E presto qualcun altro si aggiunge alla contesa. PERCHE' VEDERLO perchè nella sua struttura sfacciatamente da videogame, il film non smette mai di divertire (impresa non facile, in 150 minuti!). La presenza di Sandra Bullock (molto limitata) si ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022)al CINEMA Con Brad Pitt, Sandra Bullock, Michael Shannon. Regia di David Leitch. Produzione USA 2022. Durata: 2 ore 32 LA TRAMA Una pagamento stavolta vieneconpiù o meno di. Deve salire su un treno (il Tokyo- Kyoto ad alta velocità) prendere una valigetta, scendere e recapiitarla al cliente. Un gioco da ragazzi. Senonchè sul treno salgono altre quattro persone, tutti efferati assassini che reclamano la valigetta. La lotta va avanti, scandita da colpi di scena per tutto il viaggio. E presto qualcun altro si aggiunge alla contesa. PERCHE' VEDERLO perchè nella sua struttura sfacciatamente da videogame, il film non smette mai di divertire (impresa non facile, in 150 minuti!). La presenza di Sandra Bullock (molto limitata) si ...

