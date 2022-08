Bollette: Puglia, “la stangata spegne le serre”. Confcommercio Taranto: esposizione in vetrina Iniziative per evidenziare la situazione difficilissima (Di mercoledì 31 agosto 2022) Anche a Taranto ed in provincia i commercianti ed i titolari di locali pubblici esporranno le cifre delle Bollette dello scorso anno e di questo. Per evidenziare, ai clienti/cittadini, quale difficoltà rappresenti questo periodo. Iniziativa di Confcommerio. Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: La stangata delle Bollette energetiche di elettricità e gas spegne le serre di fiori, piante e ortaggi in Puglia con il peggio atteso in autunno quando sarà vitale il riscaldamento di fiori e piante. E’ l’allarme lanciato da Coldiretti Puglia, in riferimento agli spaventosi rincari delle Bollette che colpiscono imprese e famiglie. E se in altri settori si cerca di concentrare le operazioni ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 31 agosto 2022) Anche aed in provincia i commercianti ed i titolari di locali pubblici esporranno le cifre delledello scorso anno e di questo. Per, ai clienti/cittadini, quale difficoltà rappresenti questo periodo. Iniziativa di Confcommerio. Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti: Ladelleenergetiche di elettricità e gasledi fiori, piante e ortaggi incon il peggio atteso in autunno quando sarà vitale il riscaldamento di fiori e piante. E’ l’allarme lanciato da Coldiretti, in riferimento agli spaventosi rincari delleche colpiscono imprese e famiglie. E se in altri settori si cerca di concentrare le operazioni ...

VideoAndria : #andria: Montaruli consegna bollette triplicate al Sindaco di Bari “la pazienza è - Italpress : Coldiretti Puglia “Stangata bollette spegne serre, fiori e piante” - nuova_venezia : Allarme speculazioni nel settore vitivinicolo in Puglia: impennata delle bollette e caro gasolio - CorriereAlpi : Allarme speculazioni nel settore vitivinicolo in Puglia: impennata delle bollette e caro gasolio - mattinodipadova : Allarme speculazioni nel settore vitivinicolo in Puglia: impennata delle bollette e caro gasolio -