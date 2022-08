Boldrini a Giorgia Meloni | ' Sul sessismo degli esponenti di Fratelli d' Italia batti un colpo'

globalistIT : - ftelia2012 : @leorenas1 @Tony13170622 @mariannamadia Meglio lui che la Boldrini. Smettila di pensare ch la sinistra abbia una su… - adalgisa_russo : @lauraboldrini @pdnetwork Paura e Boldrini…forza Giorgia - MCrevena : @Lorenzo32843904 @FratellidItalia Andate affanculo letta pd boldrini e tutto il creato,dei pdioti e spero che,vinca… - stefano_flare : @MoonLuchy @chiaragribaudo Al contrario di donne di alto profilo come Laura Boldrini, Giorgia Meloni ha fatto carri… -

Meloni, batti un colpo'. Ad affermarlo in una nota Laura, deputata del Pd e candidata del partito Democratico alla Camera nel collegio plurinominale Toscana2.Meloni, batti un colpo', conclude31 Agosto 2022 - 15.38 Parlare del sessismo a destra è come parlare di pallone al circolo dello sport o di doppiette al bar dei cacciatori. Ma tant’è. “Centinaia di donne democratiche hanno scritto un ...Iv-Az 6%, Di Maio ko. BOLDRINI VS ROCCELLA: “DONNE SIANO LIBERE”. Roccella però ribadisce i motivi profondi per cui parlare di diritto non è affatto corretto: «L’aborto è il lato oscuro della maternit ...