Blonde, Ana de Armas: "È stato fatto per creare polemiche e disagio"

Ana de Armas conferma che le scene scioccanti e coinvolgenti contenute in Blonde, biopic su Marylin Monroe in concorso a Venezia 2022, vogliono creare polemiche e disagio per far riflettere sul vissuto della diva. Blonde verrà presentato a fine Mostra di Venezia 2022 e mentre la stampa si chiede la ragione di questa collocazione inusuale per un film (sulla carta) di tale peso, la protagonista Ana de Armas conferma che il film è stato pensato "per creare polemiche e disagio". Blonde, prodotto da Netflix e diretto da Andrew Dominik, è basato sul romanzo di Joyce Carol Oates che ricostruisce una biografia fictional della diva Marilyn Monroe tra successo, amori e crisi.

