Aree interne: un laboratorio di idee per non sparire, i Vescovi approvano un documento (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Superare le logiche del particolarismo e individualistiche per seguire invece il bene comune in una logica di sinergia e di sistema a favore delle Aree interne”. Questa la conclusione, riassunta dall’Arcivescovo Metropolita mons. Felice Accrocca, dei lavori che i 30 Vescovi delle Aree interne hanno svolto nel corso della due giorni del “Centro La Pace” dedicata alla mobilitazione della Chiesa a favore di questi comprensori. L’edizione del 2022 si è caratterizzata per la presenza dei vertici della stessa Conferenza Episcopale e dopo la partecipazione del Segretario Monsignore Giuseppe Baturi, oggi è stata la volta di mons. Matteo Maria Zuppi che, nominato recentemente da Papa Francesco, ha presieduto il consesso di questa mattina. E’ necessario un vero e proprio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Superare le logiche del particolarismo e individualistiche per seguire invece il bene comune in una logica di sinergia e di sistema a favore delle”. Questa la conclusione, riassunta dall’Arcivescovo Metropolita mons. Felice Accrocca, dei lavori che i 30dellehanno svolto nel corso della due giorni del “Centro La Pace” dedicata alla mobilitazione della Chiesa a favore di questi comprensori. L’edizione del 2022 si è caratterizzata per la presenza dei vertici della stessa Conferenza Episcopale e dopo la partecipazione del Segretario Monsignore Giuseppe Baturi, oggi è stata la volta di mons. Matteo Maria Zuppi che, nominato recentemente da Papa Francesco, ha presieduto il consesso di questa mattina. E’ necessario un vero e proprio ...

