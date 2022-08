Vuelta a España 2022, 11° tappa ElPozo Alimentación - Cabo de Gata: percorso, orari e altimetria (Di martedì 30 agosto 2022) Con la classifica aggiornata dopo la cronometro di Alicante, la Vuelta a España propone, per l'11° tappa, una frazione adatta alle ruote veloci. La ElPozo Alimentación - Cabo de Gata di 191,2 km con molta probabilità si concluderà in una volata a ranghi compatti, con i velocisti che vorranno impedire la tripletta all'irlandese Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), già vincitore a Utrecht e Breda. Il percorso dell'11° tappa L'11° tappa della Vuelta a España 2022, in programma mercoledì 31 agosto, si disputerà lungo un tracciato di 191,2 km con partenza nel territorio comunale di Alhama de Murcia e precisamente all'interno della società ElPozo ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 30 agosto 2022) Con la classifica aggiornata dopo la cronometro di Alicante, lapropone, per l'11°, una frazione adatta alle ruote veloci. Ladedi 191,2 km con molta probabilità si concluderà in una volata a ranghi compatti, con i velocisti che vorranno impedire la tripletta all'irlandese Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), già vincitore a Utrecht e Breda. Ildell'11°L'11°della, in programma mercoledì 31 agosto, si disputerà lungo un tracciato di 191,2 km con partenza nel territorio comunale di Alhama de Murcia e precisamente all'interno della società...

Ciclismo: Vuelta2022. Ethan Hayter si ritira causa Covid - 19 Il britannico dell'Ineos è il 13° ciclista fermato dal Coronavirus in Spagna. MADRID (SPAGNA) - Si ferma, a causa del Covid - 19, l'ennesimo ciclista della Vuelta a Espana. Si tratta del britannico Ethan Hayter (del team Ineos Grenadiers), che è dunque il tredicesimo partecipante a dire addio alla corsa rossa per aver contratto il Coronavirus.