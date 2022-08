Ultime Notizie – Caro energia, Meloni: “Lunedì in Parlamento per approvare norme per cittadini” (Di martedì 30 agosto 2022) “Le proposte le metto nero su bianco, io sono all’opposizione di questo governo, quindi se lo dico in teoria ci siamo tutti. Ci troviamo in Parlamento Lunedì e proviamo ad approvare delle norme che permettano ai cittadini di avere una situazione sostenibile“. Così la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a Fuori dal coro su Rete 4, nella puntata che andrà in onda stasera. “Nuovo debito è l’ultima ratio, l’Italia è già indebitata fuori controllo, siccome i nostri debiti li pagheranno i nostri figli, dobbiamo farci molta attenzione”. Lo dice il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a Fuori dal coro su Rete 4 nella puntata che andrà in onda oggi in prima serata, rispondendo ad una domanda sul Caro bollette e su un possibile ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) “Le proposte le metto nero su bianco, io sono all’opposizione di questo governo, quindi se lo dico in teoria ci siamo tutti. Ci troviamo ine proviamo addelleche permettano aidi avere una situazione sostenibile“. Così la presidente di Fratelli d’Italia Giorgiaa Fuori dal coro su Rete 4, nella puntata che andrà in onda stasera. “Nuovo debito è l’ultima ratio, l’Italia è già indebitata fuori controllo, siccome i nostri debiti li pagheranno i nostri figli, dobbiamo farci molta attenzione”. Lo dice il presidente di Fratelli d’Italia Giorgiaa Fuori dal coro su Rete 4 nella puntata che andrà in onda oggi in prima serata, rispondendo ad una domanda sulbollette e su un possibile ...

