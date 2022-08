Ultime Notizie – Caro bollette, Conte: “Prevedibile, M5S ha diritto di rivendicare soluzioni” (Di martedì 30 agosto 2022) “Sono 7 mesi che cerchiamo una interlocuzione col governo, abbiamo portato delle proposte perché il Caro-bollette era già Prevedibile dallo scorso marzo. Abbiamo incontrato Draghi più volte per incalzarlo, abbiamo tutto il diritto di continuare a formulare le nostre proposte, a rivendicare delle soluzioni e un’attenzione che fino ad adesso non c’è stata”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, parlando a margine del Fornaci Rosse Festival di Vicenza. La norma sugli extraprofitti “è stata scritta male – attacca l’ex premier – Hanno scritto che bisognava ottenere 9 miliardi, hanno ottenuto un solo miliardo. Quella norma va riscritta, lo stiamo dicendo da tempo ma non ci ascoltano. E poi dicono che è il governo dei migliori… Mi aspetto dal governo dei migliori ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) “Sono 7 mesi che cerchiamo una interlocuzione col governo, abbiamo portato delle proposte perché ilera giàdallo scorso marzo. Abbiamo incontrato Draghi più volte per incalzarlo, abbiamo tutto ildi continuare a formulare le nostre proposte, adellee un’attenzione che fino ad adesso non c’è stata”. Così il leader del M5S Giuseppe, parlando a margine del Fornaci Rosse Festival di Vicenza. La norma sugli extraprofitti “è stata scritta male – attacca l’ex premier – Hanno scritto che bisognava ottenere 9 miliardi, hanno ottenuto un solo miliardo. Quella norma va riscritta, lo stiamo dicendo da tempo ma non ci ascoltano. E poi dicono che è il governo dei migliori… Mi aspetto dal governo dei migliori ...

GoalItalia : Robin #Gosens può salutare l'Inter nelle ultime ore di mercato: avviati i contatti con il Bayer #Leverkusen ???? [?… - sole24ore : ?? #Gazprom conferma che il gasdotto #NordStream sarà fermato per attività di manutenzione da domani, 31 agosto, al… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - corgiallorosso : #RomaMonza 3-0, le pagelle di CGR: #Dybala trascina i giallorossi in testa alla classifica - junews24com : Dybala lancia la sfida: «La Roma ha questo grande obiettivo» - -