Ucraina ultime notizie. Gazprom conferma lo stop di Nord Stream fino a sabato (Di martedì 30 agosto 2022) Aiea, Iran ha iniziato arricchimento uranio a 5%. Zelensky, linea nostro confine non è cambiata. Russia riceve carico di droni iraniani, ma con «problemi tecnici». Kiev, oggi partite sei navi cariche di cereali Leggi su ilsole24ore (Di martedì 30 agosto 2022) Aiea, Iran ha iniziato arricchimento uranio a 5%. Zelensky, linea nostro confine non è cambiata. Russia riceve carico di droni iraniani, ma con «problemi tecnici». Kiev, oggi partite sei navi cariche di cereali

sole24ore : ?? #Gazprom conferma che il gasdotto #NordStream sarà fermato per attività di manutenzione da domani, 31 agosto, al… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - Franc_Pon : RT @PulzelloO: ultime news: Putin ha comunicato che, in Ucraina, in 6 mesi ha fatto solo le classica ' prova tecnica di laboratorio ' in qu… - PulzelloO : ultime news: Putin ha comunicato che, in Ucraina, in 6 mesi ha fatto solo le classica ' prova tecnica di laboratori… - TommyBrain : Ultime indiscrezioni sui laboratori biologici militari USA in Ucraina - Franco Fracassi' -