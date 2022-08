Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Sonego lotta ma è subito fuori, ko al quinto set con Thompson - Gazzetta_it : Sonego lotta ma è subito fuori, ko al quinto set con Thompson - glooit : Tennis: Us Open, Sonego lotta ma è subito fuori leggi su Gloo - iconanews : Tennis: Us Open, Sonego lotta ma è subito fuori - News24_it : Tennis: Us Open, Sonego lotta ma è subito fuori -

Il break iniziale viene salvato dalle due palle del contro break cheannulla nel quarto game. Con un acesi porta a casa la prima frazione e poi continua imperterrito con lo stesso ...Lorenzofino all'ultimo ma viene eliminato al primo turno degli Us Open di tennis, quarto e ultimo slam del 2022 in corso sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il 27enne torinese n.63 in ...Lorenzo Sonego lotta fino all'ultimo ma viene eliminato al primo turno degli Us Open di tennis, quarto e ultimo slam del 2022 in corso sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il 27enne torinese n.Un’altra partita, l’ennesima di questa stagione, persa sul filo di lana. Dopo aver lottato fino all’ultimo ed averci messo come al solito cuore ...