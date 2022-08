Senza fissa dimora, da gennaio 241 morti: “I programmi di governo diano ascolto ai loro diritti, che sono negati” (Di martedì 30 agosto 2022) Dal primo gennaio al 28 agosto sono morte 241 persone Senza fissa dimora. Di questi 64 sono italiani, gli altri arrivano da ogni parte del mondo: Pakistan; Marocco; Romania; Bulgaria; Tunisia; Polonia; Liberia; Francia; Gambia; Colombia; Olanda; Cina; Usa. Si muore al Nord come al Sud – non c’è differenza – in inverno ma anche d’estate: il confronto tra le?stagioni?mostra che ?61?son stati i decessi a?maggio/giugno?contro i?57?di?gennaio/febbraio. Ad agosto i morti sono stati 25. È la strage degli invisibili. Eppure sono lì, sui marciapiedi, nei parchi, nelle case abbandonate delle nostre piccole o grandi città. Non si tratta di un fenomeno specifico delle metropolitane. A dirlo sono i dati diffusi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Dal primoal 28 agostomorte 241 persone. Di questi 64italiani, gli altri arrivano da ogni parte del mondo: Pakistan; Marocco; Romania; Bulgaria; Tunisia; Polonia; Liberia; Francia; Gambia; Colombia; Olanda; Cina; Usa. Si muore al Nord come al Sud – non c’è differenza – in inverno ma anche d’estate: il confronto tra le?stagioni?mostra che ?61?son stati i decessi a?maggio/giugno?contro i?57?di?/febbraio. Ad agosto istati 25. È la strage degli invisibili. Eppurelì, sui marciapiedi, nei parchi, nelle case abbandonate delle nostre piccole o grandi città. Non si tratta di un fenomeno specifico delle metropolitane. A dirloi dati diffusi ...

